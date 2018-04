LANŠKROUN – O opravě mostu v ulici T. G. Masaryka se ve městě hovoří již několik let. Akce, jejímž investorem je Pardubický kraj, byla v minulosti odsouvána v důsledku nedostatku finančních prostředků. Letos na přelomu dubna a května by ale stavba měla být zahájena. “Plánujeme pokračovat v rekonstrukcích mostních konstrukcí, kterých máme v havárii řádově 80, a v našem regionu se to týká v současné době mostu v Lanškrouně na ulici TGM,” sdělil OIK TV hejtman Martin Netolický.

Realizace by z krajského rozpočtu měla odčerpat 9 milionů korun. Most byl pomyslnou kaňkou na komunikaci, která byla zrekonstruována v roce 2016. “Jsem moc rád, že se dostal do rozpočtu a bude letos opraven. Je to krajská komunikace a je potřeba poděkovat hlavně Pardubickému kraji, že ji zařadil,” uvedl starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Stavební úpravy přinesou jistá dopravní omezení. S těmi budou muset řidiči počítat i na silnici v okolí města. “Je to tentokrát úsek Horní Čermná – Nepomuky, to je úsek ke křižovatce, která je hlavní tepnou právě z Jablonného nad Orlicí smeřem na Lanškroun,” řekl Martin Netolický.

Zmíněná komunikace bude uzavřena od 3. dubna do 30. června 2018. Objízdná trasa povede přes Horní Třešňovec.

