ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Knapovci, části Ústí nad Orlicí, se slavilo a byl k tomu důvod. Místní se po řadě let dočkali nových prostor komunitního centra, kde se budou moci scházet při společenských událostech či sportovních akcích.

Přivítání místních se ujal starosta Petr Hájek a předsedkyně tělovýchovné jednoty Hana Drobná. Ta po slavnostním přestřižení pásky obdržela klíče od komunitního centra a poprvé jej odemkla pro veřejnost. Během dne zároveň neskrývala své pocity. “Znamená to pro nás hrozně moc, protože předtím, když jsme dělali akce pro děti, tak vždycky byla otázka, jestli bude hezky nebo jestli bude pršet,” vysvětlila Hana Drobná, jak obtížné bylo plánování akcí pro děti v minulosti. “Já si myslím, že to je město, ale zejména pro Knapovec velice významný den, protože to komunitní centrum nebo chceme-li spíš kulturně společenský sál, tak na ten se tady čekalo opravdu dlouho,” řekl starosta města, Petr Hájek.

Stavba za 13 milionů korun stojí na místě prostor, kde se lidé mohli scházet v minulosti. Provoz ale komplikovala řada nedostatků. “Tělovýchovná jednota to tady začala obhospodařovat, nějakým způsobem jsme to dali do kupy, zatýkalo tady, špatná podlaha,” řekl Zdeněk Bílý, předseda osadního výboru v Knapovci.

V současné době bude nové komunitní centrum, jehož sál má kapacitu přibližně 80 lidí, sloužit k pořádání různých společenských nebo sportovních akcí. “Máme představu, že budeme mít hodiny cvičení pro ženy a děti. Muži tady můžou hrát fotbálek, nohejbal, florbal, badminton,” zmínila Hana Drobná.

Na příchozí zvědavce čekalo vystoupení Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Nechyběla ani živá kapela, možnost se občerstvit nebo zakoupit lístky do tomboly.

