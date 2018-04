ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nejbližší i vzdálenější okolí Základní školy Bratří Čapků možná dozná změn. Vedení města nechalo zpracovat podklady, na jejichž základě by mělo dojít k úpravě silničního provozu v několika přilehlých ulicích. “Ta dokumentace je rozdělena do tří etap. V současné době se dokončuje dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro vlastní realizaci stavby,” sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek.

Zmíněná stavba počítá v první fázi realizace projektu s úpravou v prostoru ulice Bratří Čapků mezi objekty školy a nákupního centra. “Kde bychom chtěli přeřešit stávající parkoviště a zejména vybudovat záliv pro krátkodobé parkování, pro vystupování zejména žáků, které rodiče navážejí ráno na osmou hodinu do školy,” uvedl starosta Hájek.

Navrhované řešení má ulehčit jak chodcům, tak řidičům. Opomenout nelze ani jeho preventivní a bezpečnostní rozměr. “Rodiče přivážejí své ratolesti přímo až ke vchodu, mezitím se proplétají malí prvňáčci, druháčci, třeťáčci, a to všechno způsobuje konfliktní situace. Sice nedošlo dosud k žádné dopravní nehodě, ale situace jako taková je tam značně nepřehledná,” řekl k problematice velitel Městské policie Ústí nad Orlicí Martin Faltus.

V ideálním případě by k započetí stavby mohlo dojít ještě letos na podzim. “V každém případě, jestli město přistoupí k tomu, že zahájí v letošním roce první etapu, tak pouze za podmínky, že ta první etapa bude v letošním roce dokončena,” doplnil starosta města Petr Hájek.

Ve zbývajících stádiích projektu je naplánována úprava dopravní situace v ulici Polská, která by měla nově vyústit do budoucího kruhového objezdu. Ten má na náměstí Svobody nahradit křižovatku mezi ulicemi Tvardkova, 17. listopadu, Jiráskova a Letohradská. Zapadnout by neměla ani informace o rozšíření parkoviště u krytého plaveckého bazénu.

