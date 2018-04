ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Elektronika nás obklopuje všude. Čím dál i v dopravních prostředcích. Studenti oboru Autotronik na Střední škole automobilní v Ústí nad orlicí by to jen potvrdili. Z nich se zde během čtyř let studia stávají odborníci na opravy a diagnostiku vozidel.

„Na čtyřletém oboru, který je zakončený maturitou, se studenti seznamují s konstrukcí vozidel, učí se technologii jejich oprav, údržby a kontroly. Samozřejmostí je pak zvládnutí elektronických systémů s využitím diagnostiky,“ vysvětluje ředitel školy Petr Vojtěch.

„Obor Autotronik je taková kompilace automechanika a elektrikáře,“ doplňuje ředitele jeho zástupce pro praktickou výuku Karel Beran a dodává, že obor také propojuje obecnou část výuky, kterou studenti potřebují k maturitě, s poměrně náročnou odborností. „Při výuce využíváme kvalitní vybavení, například jedny z nejlepších diagnostických přístrojů. K těmto přístrojům je v praxi vždy potřeba člověk, který s nimi umí správně zacházet a vyhodnotit je,“ říká Karel Beran.

Aby studenti byli v kontaktu s opravdu nejnovějšími technologiemi, škola pro ně například vypůjčila nové BMW i3, elektromobil plný inovativních technologií. „Vývoj jde pořád dopředu, technika je dnes úplně jinde, než byla před pár lety, a automobily budou založené na elektronice stále víc,“ podotýká Petr Vojtěch s tím, že škola by v budoucnu ráda pořídila vlastní elektromobil i speciální nabíjecí stanici.

„Jsem velice rád, že ústecká střední škola umožňuje svým studentům pracovat s nejmodernější technikou. Při mé návštěvě měla škola vypůjčený elektromobil od firmy BMW, vystavený zde byl také elektrobus vyrobený v SOR Libchavy určený pro export, studenti na jedné z dílen právě opravovali hybridní automobil. Není proto žádným překvapením, že o absolventy školy je velký zájem ze strany servisních firem i velkých výrobců motorových vozidel, a to nejenom v našem regionu,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek.

Autotronici během studia prochází všechna pracoviště školy od mechanické dílny, přes pracoviště pro nákladní vozidla až po dílnu přímo pro autotroniky. Odborný výcvik poté vykonávají ve výrobě vozidel a ve značkových servisech v okolí. V případě, že mají absolventi zájem rozšířit si kvalifikaci, mohou po maturitě nastoupit na studium v oboru opravář motocyklů, opravář motorových vozidel, karosář, autoelektrikář nebo autolakýrník a během jednoho roku získají k maturitnímu vysvědčení ještě výuční list. V průběhu docházky studenti získají také řidičský průkaz skupiny B a C, po maturitě si mohou dodělat i vyhlášku 50/1978 Sb.

„Studium mě baví, protože jsem vždy chtěl studovat a jednou i pracovat v oboru, který souvisí s moderními technologiemi,“ uzavírá student 3. ročníku Daniel Stráník.

