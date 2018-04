LANŠKROUN – Jedním z dalších míst, které by chtělo město Lanškroun změnit je bezprostřední okolí zámku. Na obnovu prvního a druhého nádvoří již existuje studie. Jedná se o logickou návaznost na obnovu zámeckých zahrad, která byla dokončena před třemi lety. “Smyslem je vybudovat úplně stejné zázemí nebo podobné zázemí jako v zámecké zahradě, aby co do kvality bylo odpovídající tomu prostoru,” řekl pro OIK TV starosta města Radim Vetchý.

Studii na obnovu obou nádvoří vypracovala zahradní architektka a akademická pracovnice Mendelovy univerzity Zuzana Ambrožová. “Přicházíte na první nádvoří, které bude zpevněné a reprezentativní, pak vstoupíte do druhého nádvoří. To má trošku charakter zahrady, ale pořád cítíte, že je to nádvoří,” řekla pro OIK TV autorka studie. Studie nepočítá pouze s využitím při denním světle, ale i za šera a tmy. Prostory kolem zámku jsou totiž otevřeny do pozdějších večerních hodin i v zimních měsících. “Nejvýznamnější zámecké prostory je potřeba chápat také i z podhledu nočních scén. Proto pro mě jako takový důležitý kompoziční prvek bylo právě nasvětlení,” dodala Ambrožová.

Pamatováno je také na detail. Na šachové desky zabudované v lavicích, barevné mobilní židličky přeskupující se v prostoru podle druhu akce, a nebo i na promítání na zeď v zábavní části. S detailem si autorka hraje i na druhém nádvoří. K tomu Ambrožová dodáva: “Já tam vlastně chci na druhé nádvoří dostat člověka a proto jsem zvolila jenom jednoduchý motiv srdce, takové srdce pro Lanškroun.”

Studie byla nedávno představena veřejnosti. My jsme ji ukázali náhodným kolemjdoucím v Lanškrouně. Ti měli na ní jednoznačným názor. Všem se líbí a těší se na realizaci. Ta nebude rychlá, současná priorita města je jednoznačná. Dokončení kulturního domu včetně přilehlého parku. “Tato studie by měla být přípravou do budoucna, abychom i tento prostor upravili. Ideálně za pomoci prostředků z dotačního titulu”, řekl starosta Vetchý. Pokud získá v dohledné době na tuto realizaci Lanškroun peníze z dotací, mohlo by se s přeměnou začít za dva nebo tři roky. Těsné okolí zámku v centru města by tak zazářilo novotou a doplnilo by tak nedávno obnovené zámecké zahrady.

