PARDUBICKÝ KRAJ – Od 3. 4. 2018 byl oficiálně spuštěn společný dispečink zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje pro Orlickoústeckou, Litomyšlskou a Svitavskou nemocnici. Centrální koordinace dopravy bude mít přínos pro pacienty i nemocnice.

Změna v plánování dopravy zvýší produktivitu a efektivnost zdravotnické dopravní služby, a to kumulací pacientů do jednoho vozu se stejným cílem cesty, při zachování pravidel zdravotních pojišťoven. Zatímco dříve zajišťovali dispečeři přepravu z každé nemocnice zvlášť, nyní byl vybudován v areálu Litomyšlské nemocnice centrální dispečink, který koordinuje přepravu pacientů z a do nemocnic 24 hodin denně, včetně svátků a víkendů. „V praxi to znamená, že díky jednomu místu, na kterém se budou shromažďovat požadavky z oddělení všech tří nemocnic, dokážeme kapacitu sanitních vozů lépe vytěžovat a poskytovat služby odvozu pacientů do zdravotnických zařízení ve větší míře než dosud. Dalším přínosem bude snížení nákladů na provoz služby,“ uvedl Vladimír Král, vedoucí odboru zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje.

Provoz dispečinku bude nyní zajišťovat pět dispečerů, kteří budou sledovat a koordinovat 26 sanitních vozidel. Kromě samotného dispečinku bylo v budově bývalého kožního oddělení vybudováno také kvalitní zázemí pro řidiče sanitních vozidel, kteří zde mají k dispozici společnou místnost, odpočívárnu, šatny a wc se sprchami.

Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje zajišťuje v indikovaných případech přepravu pacientů například na odborná vyšetření, na vyšší pracoviště, do rehabilitačních ústavů atd. Dále se jedná o převozy imobilních, invalidních nebo hůře pohyblivých pacientů z a do nemocnice. Na rozdíl od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje neslouží zdravotnická dopravní služba pro převoz pacientů s akutními zdravotními problémy a naopak.

Jak objednat odvoz sanitou z a do nemocnice?

Zdravotnickou dopravní službu mohou využít i ti pacienti, kterým nebyl převoz sanitním vozem indikován lékařem, ale necítí se například dostatečně silní na řízení vlastního vozu nebo přepravu veřejnou dopravou. Dispečink může v takovém případě přepravu z a do nemocnice zajistit i samoplátcům, kteří si ji sami uhradí. Dopravu sanitním vozem nehrazenou ze zdravotního pojištění je možné si objednat na centrálním dispečinku Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice na telefonních číslech 461 655 155 a 461 655 156, kde je možné získat i další informace. Cena dopravy se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách nemocnic.

