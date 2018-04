ČESKÁ TŘEBOVÁ – Domov u Studánky poblíž Lanškrouna rozšířil své služby i do České Třebové. Zde otevřel dílnu, která má jejich klientům usnadnit prosazení se na trhu práce.

Nově otevřená dílna Studánka si klade za cíl pomoci lidem s lehkým nebo středním mentálním postižením, kteří mají kvůli svému handicapu problém uplatnit se na trhu práce. Do nově zrekunstruovaného objektu dochází klienti jako do zaměstnání. To je má naučit základním návykům práce, mezi které patří včasná docházka nebo omluva v případě návštěvy lékaře. Během dne pracují na ručně vyráběných výrobcích, jako jsou produkty z keramiky nebo látky, které si v této dílně můžete zakoupit. Slavnostního otevření se zúčastnil i radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

