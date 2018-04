ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí se mohou pochlubit dalším sportovním talentem. Eliška Krummerová společně se svým týmem přivezla z Mistrovství Evropy v bowlingu stříbrnou medaili.

Starosta města Petr Hájek úspěšnou hráčku přivítal na radnici. Společně s ní dorazila i rodina a trenéři. Eliška Krummerová, která jako jediná z bowlingové týmu pochází z Ústí nad Orlicí, vyprávěla o svých zážitcích.

Na mladou hráčku nebyla hrdá pouze rodina a blízcí. Druhé místo na Mistrovství Evropy v Aalborgu hodně znamená i pro trenéry týmu.”Když jsem to sledoval a koukal se na to, tak to srdíčko bouchalo – to se ani nedá říct a jsem pyšný na to, co dokázala a co dokázal celý tým jako Česká republika,” řekl Jaroslav Morávek, Eliščin trenér.

Během setkání se mluvilo taktéž o jednotlivých zápasech, které musel bowlingový tým absolvovat. Eliška má zároveň o svých plánech do budoucna jasno. “V nejbližší době mě čeká Mistrovství České republiky, kde bych zase chtěla zabojovat o medaili, budu se o to snažit. Trénovat nepřestanu, budu trénovat víc a makat na sobě, abych tento podobný úspěch ještě zopakovala,” řekla Eliška Krummerová.

