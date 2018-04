ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hokejový klub Kohouti Česká Třebová uspořádal již tradiční rozlučku se soutěžním ročníkem. Poslední tečka se v jednom z orlickoústeckých hotelů nesla v duchu hodnocení uplynulé sezony, která skončila obhajobou druhého místa. “Ta sezona byla pro nás zajímavá, těžká. Myslím si, že i když nakonec stříbrná, tak s odstupem času je to úspěch,” ohlédl se zpět trenér Jaromír Jindřich. “V první fázi, ten den dva po tom pátém zápase, který jsme doma prohráli, tak jsem byl zklamaný, ale postupně to ze mě vyprchalo,” svěřil se předseda oddílu Vladimír Vaněk.

Hořkosladkou pilulku v podobě stříbrných medailí museli spolknout nejen hráči a funkcionáři, ale také sponzoři klubu. “Musím říct, že s pokorou přijímám druhé místo, protože i to je hezké, ale cíl nebyl splněn. Ale bylo tam mnoho krásných okamžiků a za to bych chtěl hráčům poděkovat, protože přivedli diváky do ochozů stadionu,” shrnul sezonu generální sponzor klubu Jan Lustyk.

Zatímco finále play-off s Moravskou Třebovou Kohouti prohráli, v tabulce divácké návštěvnosti jim patří první příčka. Jejich domácí zápasy vidělo téměř 14 tisíc fanoušků. “Českotřebovská veřejnost poskytuje tak obrovskou podporu hokejovému klubu, což je pro nás jako pro sponzory hlavně to, co v podstatě sledujeme,” sdělil OIK TV sponzor klubu Ladislav Pirkl.

Diváci své idoly odměnili také během slavnostního večera. Od zástupců fanklubu obdrželi hráči dort. Největší kousek si možná ukrojili ti, kteří byli vyhlášeni nejlepšími na jednotlivých postech. Nejvíc gólů i bodů nasbíral útočník Jaroslav Moučka. “Je to takové klišé, ale myslím si, že teď nelžu, že bych to určitě vyměnil za to, abychom tady měli na krku zlaté medaile, a ne stříbrné,” řekl Jaroslav Moučka.

Zisk nejcennějšího kovu je cílem pro nejbližší budoucnost. “Já příští sezonu budu považovat za úspěšnou jedině za předpokladu, že vyhrajeme základní soutěž, ale pak primárně a hlavně vyhrajeme tu celou soutěž,” uvedl generální sponzor Jan Lustyk.

Nezbývá než Kohoutům popřát, aby se po dvou bronzových a stejném počtu stříbrných sezon dočkali té zlaté.

Komentář