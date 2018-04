ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Třetí tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž pokračovala zápasy 22. kola. První poločas utkání mezi Jiskrou Ústí nad Orlicí a fotbalisty Králova Dvora nabídl po jedné příležitosti na každé straně. Gólem však žádná neskončila.

Na branky se muselo čekat až do samého závěru střetnutí. Do konce regulérní hrací doby chybělo 7 minut, když se domácí kapitán Vaňous opřel do míče a volejem potrápil brankáře hostí. Akci pohotovou střelou úspěšně dokončil Jan Souček, který Jiskru poslal do vedení 1:0.

Radost z gólu si ale domácí dlouho neužili. V 88. minutě vyslal míč na branku soupeře hostující Martin Kraus. Jeho střela se otřela o obránce Patrika Chlebouna a skončila za zády gólmana Krátkého – 1:1.

Po devadesáti minutách bylo skóre vyrovnané. O držiteli druhého bodu do tabulky tak musel rozhodnout penaltový rozstřel. Ten se protáhl až do desáté série a pevnější nervy v něm měli domácí hráči.

Fotbalisté orlickoústecké Jiskry zatím v ČFL odehráli jednadvacet zápasů, ve kterých získali 30 bodů. S touto bilancí se drží na 13. místě tabulky.

Komentář