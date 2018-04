ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na florbalový trénink dorazila do České Třebové návštěva. V rámci projektu “TOUR DE CLUB” si mohli hráči klubu Orlicko-Třebovsko zahrát po boku florbalisty Miloše Tyla. Na vše dohlížel hlavní metodik českého florbalu Marek Chlumský.

Do sportovní haly Skalka přišli kromě mladých hráčů i jejich rodiče. Ti měli možnost si poslechnout, jak správně přistupovat k florbalu. Projekt si klade za cíl poučit hráče, trenéry i funkcionáře klubu. “Metodik jim povídá, jak by měl fungovat klub, co by mohli zlepšit, kde získat nějaký peníze a další důležitý věci pro vedení oddílu” řekl Marek Chlumský, hlavní metodik Českého florbalu.

Pro hráče byl asi největším lákadlem jejich zkušenější kolega útočník Miloš Tyl. Ten si kromě České republice zahrál i ve Švýcarsku. Na děti během dne čekal trénink zaměřený na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu. Ten byl zároveň doplněn hrami.

