ÚSTÍ NAD ORLICÍ / PREŠOV – 13. ročník prestižní mezinárodní soutěže Módna línia mladých byl v pátek 13. dubna pro ústeckou výpravu ve znamení tohoto čísla. Po dvou zlatých medailích loni si i letos ateliér Designu oděvů brousil zuby na nejvyšší příčky, tentokrát ovšem vyšel naprázdno. Tedy téměř naprázdno…

Téměř 150 kolekcí

Ve slovenském Prešově se opět lámaly rekordy. Do soutěže se přihlásila dvacítka škol ze Slovenska, Česka a Ukrajiny, počet kolekcí, které se ucházely o přízeň odborné poroty, stoupl proti loňsku o deset. „Sto čtyřicet pět je neuvěřitelné číslo. Každá z nich byla předváděna přibližně dvě minuty s vstupem moderátora, pro všechny soutěžící to byl velký maraton, vypětí a únava,“ poznamenala Jana Salabová, vyučují ateliéru Designu oděvů SŠUP Ústí nad Orlicí.

Ani jedna ze tří kolekcí, kterou umprumka poslala do „prešovské bitvy“, se na stupně vítězů neprotlačila. Z vyjádření pedagogů je znát, že chybělo patrně málo. „Je to důkaz toho, že soutěž je náročná a konkurence veliká, protože naše modely patřily určitě k těm nadprůměrným,“ konstatoval vedoucí uměleckých oborů SŠUP Jaroslav Habrman.

Přesto ústecká škola jeden dílčí a štědře honorovaný úspěch zaznamenala. „Cenu primátorky Prešova v podobě diplomu a tučné finanční odměny získala Petra Nováková. Bílé koženkové pláště do budoucnosti, pojmenované příznačně 2060, zaujaly paní primátorku ve velmi nadupané kategorii Svrchníky,“ doplnila Jana Salabová.

Do finále v Prostějově

Pro Petru Novákovou to byla již třetí účast na slovenské soutěži a ani jednou nevyšla naprázdno: hned v prvním ročníku získala fantastické druhé místo, to podtrhla loňským vítězstvím a dovršila letošní cenou primátorky. Je tak historicky neúspěšnější soutěžící z ústecké uměleckoprůmyslové, dříve textilní školy. „Navíc se jí podařilo probojovat mezi třicet nejlepších mladých designérů v rámci Studentského designu, což se také jen tak někomu nepovede. To je obrovský úspěch,“ uvedla kolegyně Jany Salabové z ateliéru Designu oděvů Kateřina Sýkorová.

Druhou z nadějných oděvních návrhářek ústecké školy je Anna Machačová, jejíž kolekce Nebe a země bude co nevidět reprezentovat SŠUP na další prestižní soutěži. „V pátek 20. dubna se koná finálový večer prostějovských Doteků módy, kam se naše studentka dostala. Aničce budeme držet palce a doufat, že jí to tentokrát vyjde,“ hovoří o svých aktuálních pocitech Jana Salabová.

Mladí chtějí jet i za rok

Vyučující z ateliéru Design oděvů, který má na ústecké škole nejdelší tradici, může těšit také další skutečnost. Kolektiv druhého ročníku, který společně vytvořil kolekci Stripes, má šanci soutěžit za rok i dva. „Studenti se nás už ptali, jestli opět pojedeme, že už mají nápady pro příští ročník. Z toho máme opravdu radost,“ podotýká Kateřina Sýkorová a doplňuje, že do soutěžního týmu se podařilo získat i nové posily z prvních ročníků. „Ve výsledku se nemáme za co stydět, předvedli jsme tři krásné, nápadité a precizně zpracované kolekce. Také jsme využili krásné počasí a stihli zastávku na Štrbském plese a oběd ve vyhlášené kolibě Krajinka. Zabojujeme zase za rok,“ uzavírá Jana Salabová.

