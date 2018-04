ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Na nové tři výstavy zve v těchto dnech Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Ta největší je věnována zlatavému moku a jeho historii v našem kraji, při sledování druhé se zasmějete nad kresbami mladého karikaturisty Marka Simona a třetí “Na paměť v kameni” připomíná utrpení první světové.

Vernisáž výstav byla již tradičně zahájena nejen proslovem ředitele muzea, ale také krátkým hudebním vystoupením. To měla na starosti mladá hráčka na akordeon Denisa Krištanová z místní Základní umělecké školy. Výstava “Na paměť v kameni” seznamuje návštěvníky muzea s dochovanými pomníky a památníky postavenými za padlé v první světové válce. “Máme tady pomníky, kde se nachází socha ženy nebo muže vojáka bojovníka. Dále jsou zde zmíněny takové rarity, různé pamětní desky, kříže a obrazy,” řekl OIK TV autor výstavy Zdeněk Skalický. Nechybí zde ani jeden z nejznámějších a největších pomníků “Bubnující legionář” od Mařatky nebo sochy od českotřebovských sochařů Formánka a Vocla. Jeden z nejkrásnějších pomníků , podle autora výstavy, se nachází v Dobříkově. Od vážných témat můžete zavítat i k těm méně vážným až humorným.

Další výstava je věnována mladému kreslíři vtipů Marku Simonovi. Ten nám prozradil, co ho nejvíce baví kreslit. “Je to částečně politika, ale až tak mě nebaví šarvátky politiků, které jsou za čtrnáct dní úplně jinak. Spíše mě zajímají dlouhodobé celosvětové problémy,” řekl pro OIK TV.

Největší prostor ve výstavních prostorách Hernychovy vily je tentokrát věnován zlatavému moku, tedy pivu. To se dříve v našem kraji vařilo pouze na dvou místech. “Zmiňme Pardubice, zmiňme Vysoké Mýto, což souvisí s tím, že jedno bylo v držení významných šlechticů, druhé město bylo zase královské věnné město. Takže s tímto souviselo, naopak v malých městech, v těch to obvykle nebylo,” řekl pro OIK TV ředitel muzea Radim Urbánek. Od 18. a 19. století se pivovary dostaly již do takřka každého města. Pivo se vařilo i na vesnici. Na výstavě můžete vidět nejrůznější korbele, skleněné půllitry, pivní tácky a nebo dobovou vesnickou hospodu. “Návštěvníkům možná připadne zvláštní, že jsou zde jenom dva stoly. Ale my z vesnických hospoda skutečně tyhle příklady známe. Stačí si jenom představit, že i v malých vesnicích nebylo nic výjimečného, vesnice měla do pěti set obyvatel, ale měla dvě, tři, čtyři i vícero hospod,” dodal Urbánek. K této výstavě se budou konat dva speciální Pivní večery. První o historických pivovarech ve středu 25. dubna a druhý o historických průmyslových komínech ve středu 16. května. Všechny tři výstavy jsou v Hernychově vile k vidění do 3. června.

