LANŠKROUN – Nová výstava, kterou pro své návštěvníky připravilo Městské muzeum Lanškroun, byla zahájena mimo prostory galerie. Příchozí si v zámeckých zahradách poslechli hudební skupinu Next Level.

Následně postoupili na další úroveň ti, kteří mají pro strach uděláno. Expozice totiž připomíná krvežíznivce, jakým byl například hrabě Dracula. “Byl to velký masový vrah, neboť své protivníky napichoval na kůly, a dokonce večeřel mezi nimi,” sdělila OIK TV ředitelka muzea Marie Borkovcová.

Výstava rovněž pojednává o další známé po krvi lačnící historické postavě, a to Alžbětě Báthory, či chcete-li Čachtické paní. V kronikách jsou zapsány také hrůzné činy jiné ženy. “Dále je zde připomínána Kateřina z Komárova, což byla žena purkrabího, a vlastně byla odsouzena za to, že zavraždila 14 mladých dívek, svých poddaných,” uvedla Marie Borkovcová.

V rámci prohlídky lze však získat i celou řadu poznatků, které učinil Van Helsing. Jeho předlohou by mohl být dvorní lékař Marie Terezie Gerard van Swieten, jenž zjistil, jak se proti upírům chránit. “Samozřejmě je to kříž, dále je to hostie, svěcená voda, ale také například česnek, cibule. Nebo upírovi se mělo prostřednictvím kůlu probít srdce,” doporučila ředitelka muzea Marie Borkovcová.

Výstava “Dracula a ti druzí” je v Městském muzeu Lanškroun k vidění do 3. června.

