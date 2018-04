ČESKÁ TŘEBOVÁ – Kulturní centrum bylo dějištěm další z celé řady významných událostí. Tentokrát se jednalo o zahájení jubilejního pokračování hudební slavnosti nazvané “Bennewitz festival”. “Je výjimečný tím, že je to 20. ročník. Je výjimečný tím, že si v letošním roce připomínáme 100 let České republiky a připomínáme si i 740 let od založení města Česká Třebová,” vypočítal zvláštnosti akce starosta města Jaroslav Zedník.

V rámci prvního z šesti festivalových koncertů byla uvedena premiéra pořadu “Na Vivaldiho”. Představení přiblížilo nejen tvorbu hudebního velikána, ale také jeho životní příběh. Publikum si tak mohlo vychutnat fúzi koncertu a divadla. Role slavného houslisty a skladatele se ujal Jaroslav Svěcený. “Já jsem zvyklý moderovat koncerty, ale nejsem zvyklý hrát roli, protože tam musím ty texty samozřejmě dodržovat, musím dodržovat charakter, výraz, emoce. Vždycky, když dohrávám skladbu, tak jenom si říkám, co tam je, co tam je, rychle, rychle, ti to musí naskočit, musí to běžet,” okomentoval své pocity z propojení hudby a herectví Jaroslav Svěcený.

Úlohu životní lásky plicní chorobou stíhaného pátera ztvárnila Zdeňka Žádníková Volencová. Autorka scénáře je známá jako herečka, ale v České Třebové, kde strávila část svého dětství, ukázala, že hudba jí rozhodně není cizí. “Hra na příčnou flétnu s orchestrem, koncert F-dur pro flétnu a orchestr, není žádná relaxace, to je nejvyšší stupeň adrenalinu, jaký já si dokážu představit. Já si to představení začínám užívat v momentu, kdy vím, že už na flétnu hrát nebudu,” zhodnotila svůj výkon s nadsázkou a úsměvem na rtech Zdeňka Žádníková Volencová.

Další ženou, jež předvedla svůj hudební um, byla dcera Jaroslava Svěceného Julie. “Je to tedy úžasný projekt. Jsem moc ráda, že jsem toho mohla být součástí,” vyznala se nadějná houslistka Julie Svěcená.

Všichni ti, kteří dorazili na úvodní koncert, měli možnost slyšet i asi nejproslulejší dílo Antonia Vivaldiho, tedy “Čtvero ročních dob”.

Svátek tónů zasvěcený Antonínu Bennewitzovi sice do dalšího období roku nezasahuje, ale přesto si v jeho nabídce může téměř každý najít to své. “V sobotu náš festival pokračuje krásným koncertem, který nemá u nás světovou premiéru, ale má festivalovou premiéru. Je to ´Šanson v gala´, na kterém vystoupí jedna z našich nejlepších interpretek šansonových skladeb, to je Renata Drössler,” uvedl ředitel Kulturního centra Česká Třebová Josef Kopecký.

Příznivci hudby se mohou těšit také na “Mou Vlast” Bedřicha Smetany v podání Komorního orchestru Jaroslava Kociana a hostů. Festival uzavřou pěvecké sbory Bendl a Dalibor.

