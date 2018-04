ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Malá scéna je po roce opět dějištěm festivalu “Jeden svět”. V jeho rámci mohli diváci zhlédnout film, který v českém překladu nesl název Trumpoty. Jedním z jeho hrdinů je americký prezident Donald Trump. Ten sice nedorazil, ale publikum mohlo diskutovat s univerzitním profesorem Jakubem Lepšem a dlouholetým zpravodajem České televize v USA Martinem Řezníčkem. “Jsem amerikanista, tak jsem rád, když se lidé zajímají o to, co se v Americe děje, koneckonců žijeme ve sdíleném euroatlantickém prostoru, alespoň já doufám, že to tak je a že to tak nadále bude, a je zajímavé debatovat i s jiným typem publika, než jsou moji mezinárodní studenti, takže mě to hrozně bavilo,” podělil se o dojmy z besedy Jakub Lepš, přednášející z University of New York in Prague. “Je fajn, když na základě poměrně slušného dokumentu, který byl chronologií toho vývoje a ´primárek´ a potom voleb jako takových, si lidé mohou klást tady důležité otázky a diskutovat s lidmi, kteří potom jsou pozvaní na pódium,” sdělil OIK TV dlouholetý zpravodaj České televize v USA Martin Řezníček.

Na zmíněném pódiu se následně objevili organizátoři a partneři festivalu. Zástupci pořadatelského týmu, jenž zajistil konání 10. ročníku akce v Ústí nad Orlicí, divákům přednesli své tipy na filmy, které stojí za to vidět. Takovým by mohl být i snímek “Bohu žel”, který se věnuje tématu života uprchlíků. “Budeme tady mít i tři aktéry toho dokumentu, budeme je tady mít na besedě, takže si myslím, že to bude velice zajímavé téma i pro některé z nás, kteří se možná nechávají zbytečně ovládat médii,” uvedl spoluorganizátor festivalu Štěpán Kraj.

Aniž bychom Vás chtěli ovládat, prozradíme Vám, že letošní ročník “Jednoho světa” má také svůj dobročinný rozměr. Peníze získané od návštěvníků budou využity na podporu projektů z programu “Ústí sobě”. “Jsou tam projekty jak kulturní, které směřují k nějaké kulturní akci, jsou tam projekty, které třeba se snaží podpořit staré nádraží naše ústecké. Jsou tam naopak projekty, které směřují trošičku víc do umění,” nastínil Štěpán Kraj.

Finance budou přerozděleny podle “vstupenkového hlasování” diváků. Ti mohou příjemné s užitečným spojovat až do 14. dubna, kdy bude festival zakončen.

