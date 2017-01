ORLICKOÚSTECKO – Zloději neustále inovují své lsti jak připravit vytypované oběti o jejich majetek. Vždy musíte být obezřetní a nepouštět přes práh svého domova cizí osoby. Tímto můžete výrazně zmírnit riziko krádeže životních úspor, cenností nebo starožitností. A poté vás s největší pravděpodobností nepotká to, co manželé ve věku 88 a 80 let v jedné z obcí na Orlickoústecku. Poslední zářijový čtvrtek […]